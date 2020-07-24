Asker adayı koronavirüsü yendi, plazma bağışçısı oldu SAMSUN'da, askere gitmek için sağlık kontrolünden geçerken Covid-19 testi pozitif çıkan Arif Koral (20), tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışında bulundu.

SAMSUN'da, askere gitmek için sağlık kontrolünden geçerken Covid-19 testi pozitif çıkan Arif Koral (20), tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışında bulundu.

İzmir'de inşaatta çalışırken koronavirüs salgını baş gösterince Samsun Asarcık'ta ki evine dönen Arif Koral, askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Covid-19 testi pozitif çıkan Koral, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, immün plazma bağışında bulundu.

Askere gitmek için sağlık kontrolünden geçtiğini anlatan Arif Kobal, "2 Haziran'da askere gitmek için sağlık kontrolüne gittim. Bir gün sonra beni arayarak Covid- 19 testimin pozitif çıktığını ve hastaneye gidip gözlem altına alınmam gerektiğini söylediler. Ben de hastaneye gittim. Aileme de test yaptılar hepsi negatif çıktı. 4 gün hastanede kaldım. Herhangi bir belirtim olmayınca beni tekrar eve gönderdiler. Evimde 25 gün karantinada kaldım. Daha sonra beni Kızılay'dan arayıp bağışçı olmamı istediler. Ben de hemen kabul ettim. Bir başkasına umut olacaksam ne mutlu bana. Bağış yapmak çok önemli. Sonuçta ben de bu hastalığı ağır geçirseydim birinin bağışına ihtiyacım olacaktı. Birinin yüzünü güldürebilecek olduğum için mutluyum. Düşünmeden gelirim yine. Tekrar bağış yapmak içinde geleceğim" dedi.'233 ÜNİTE PLAZMA BAĞIŞI TOPLADIK'İmmün plazma bağışının öneminden bahseden Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Serdar Bayram da, "Korona virüs enfeksiyonu geçirmiş hastaların vücutlarında korona virüse karşı antikorlar oluşuyor. Bu antikorlar plazmada bulunuyor. Kanın sıvı kısmında kalıyor. Biz bu plazmadaki antikorları alıp yine korona virüse yakalanmış hastalara verdiğimizde iyileşmesinde yardımcı olduğunu gördük. Biz de korona virüs geçirmiş hastaları bularak bağışçı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra burada aferez yöntemiyle plazmalarında bir miktar alıp hastanelerdeki hastalara gönderiyoruz. Bu süreç başladığından itibaren bölgemizde 159 bağışçımızdan 233 ünite plazma bağışı topladık. Koronavirüs şikayetlerinin geçtiği andan itibaren 28 gün sonra plazma bağışında bulunulabilir" diye konuştu.

Sağlık kuruluşlarında Covid-19 teşhisi konulan birçok hasta, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. Covid-19'u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar, aynı hastalıkla mücadele edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illerinde 'Covid-19' hastaları için toplam 233 ünite immün plazma bağışında bulunuldu.

Kaynak: DHA