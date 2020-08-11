Aşkale'de maske ve sosyal mesafe denetimi Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 İl'e gönderdiği genelge doğrultusunda Aşkale ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 İl'e gönderdiği genelge doğrultusunda Aşkale ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollerde İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Sağlık grup Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı katılım sağladı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış esnaf ve vatandaşları Covid-19'a karşı alınan tedbirler konusunda uyararak bilgiler verdiler.

Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşların konuya duyarlı olmaları sevindirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA