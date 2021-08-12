Aşkale Belediyesine modern hizmet binası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşkale Belediyesine modern hizmet binası

Aşkale Belediyesine modern hizmet binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aşkale Belediyesi'nde 70 yıl sonra, yeni hizmet binası heyecanı yaşanıyor.

Aşkale Belediyesi'nde 70 yıl sonra, yeni hizmet binası heyecanı yaşanıyor. Selçuklu mimarisine uygun inşa edilecek yeni ve kompleks bir hizmet binasına kavuşuyor. İlçe merkezindeki hizmet binasının da bulunduğu arsada başlayan inşaat devam ediyor.

Aşkale Belediyesi Hizmet binası, toplam 2 bin 400 metrekarelik bir arsa alanına sahip bulunuyor. Nikah salonunun da bulunacağı hizmet binasının bahçesinde ziyaretçilerin egzersiz yapma imkanı bulacağı, dinlenme amaçlı oturma grupları ile yeşil alan da yer alacağını ifade eden Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Hemşerilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. 70 yıl sonra, yine ilçemize değer katacak hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binası önemli. Yeni hizmet binası inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah hemşerilerimize layık bir hizmet binasına kavuşturacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek hem de hemşerilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. İlçemiz layık olduğu bir esere daha kavuşmuş olacak" dedi.

"Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlık vardır"

Aşkale'nin her geçen gün değişerek ve gelişerek cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Dr. Yaptırmış, projelerin hizmete sunulmasındaki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, "Aşkale'de hizmet kervanımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut binamız 70 yıllık binaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan analizde riskli bina çıktı. Binamızı yıktık. İhalemizi yaparak yeni hizmet binasının inşaatına başladık. 2 bin 400 metrekare alan üzerinde yeni hizmet binamız 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.10 köyümüze imam evi projesini de hayata geçiriyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hizmet kapımız 24 saat açık. Halkımız varsa biz varız" diye konuştu.

'Kira öder gibi ev sahibi olacaklar'

Mevcut ekonomik şartlar altında kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve vatandaşın mağdur olmaması için başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının bir araya gelerek ortak bir model oluşturması gerektiğini söyleyen Başkan Yaptırmış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunun belirlediği AK Belediyecilik modelini hayata geçirmekte kararlıyız. Bize yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde destek veren herkese, her kesime ve ilçemiz halkına müteşekkiriz. TOKİ ile çok ciddi kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. İlk ihalemizi 20 Ağustos 2021 günü yapacağız. İlk etapta 300 konut var. 150-150 kademe sınırlaması ile yapılacak konutlarımızın ardından ayrıca yine İstasyon mahallemizde 200 konutlu projeyi hayata geçireceğiz. Orta ve dar gelirli ailelerimiz kira öder gibi sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Belediyecilik bizim nazarımızda millete hizmet kapısıdır. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlık vardır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Aşkale Belediyesine modern hizmet binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşkale Belediyesine modern hizmet binası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:42:54. #1.14#

title