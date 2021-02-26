Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 36 yaşına giren oyuncu eşi Beren Saat'in doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Eşini kucağına aldığı bir pozu paylaşan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde başrol oynayan Beren Saat, 36 yaşına girdi. 2014 yılında Beren Saat ile yurt dışında evlenen Kenan Doğulu ise bu anlamlı günde romantik bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"GÜZELLER GÜZELİ RUHUN MUTLU OLSUN"

Instagram hesabından peş peşe eşiyle olan samimi pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, aşkını bir kez daha ilan ederek "Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun" dedi. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de peş peşe yorumlara nazar boncuğu emojisi koydu.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Uzun yıllardır evli olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin geçtiğimiz yıl araları açılmış hatta boşanacakları iddiası günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Evliliklerini kurtarmak için bir araya gelen çift ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

İşte Kenan Doğulu'nun peş peşe paylaştığı pozlar...