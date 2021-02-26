Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

26.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:49
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 36 yaşına giren oyuncu eşi Beren Saat'in doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Eşini kucağına aldığı bir pozu paylaşan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde başrol oynayan Beren Saat, 36 yaşına girdi. 2014 yılında Beren Saat ile yurt dışında evlenen Kenan Doğulu ise bu anlamlı günde romantik bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"GÜZELLER GÜZELİ RUHUN MUTLU OLSUN"

Instagram hesabından peş peşe eşiyle olan samimi pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, aşkını bir kez daha ilan ederek "Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun" dedi. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de peş peşe yorumlara nazar boncuğu emojisi koydu.

Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Uzun yıllardır evli olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin geçtiğimiz yıl araları açılmış hatta boşanacakları iddiası günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Evliliklerini kurtarmak için bir araya gelen çift ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

İşte Kenan Doğulu'nun peş peşe paylaştığı pozlar...

Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 09:49:30. #1.15#
title