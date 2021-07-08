Aşk Yeniden Şaziment kimdir? Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil kimdir?
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Aşk Yeniden Şaziment kimdir? Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil kimdir?

Aşk Yeniden Şaziment kimdir? Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil kimdir?
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Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Aşk Yeniden adlı dizide rol alan Şaziment karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Aşk Yeniden Şaziment kimdir? Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil kimdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Aşk Yeniden Şaziment kimdir? Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Aşk Yeniden, 2015 yapımı başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı romantik komedi tadında Televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 10 Şubat 2015 tarihinde yayınlanmış ve reyting sıralamasında birinci olarak yayın hayatına iyi bir başlangıç yapmıştır. 5 bölüm boyunca zirveden inmemiştir.

AŞK YENİDEN ŞAZİMENT KİMDİR?

Aşk Yeniden'in gizemli karakteri Şazimet'i Miray Akovalıgil canlandırıyor. Rolüyle çok beğenilen Miray Akovalıgil, dizi bitmesine rağmen hala gündemde olan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

MİRAY AKOVALIGİL KİMDİR?

1983 yılında doğan Miray Akovalıgil, İzmir Amerikan Koleji ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. ... 2013-2017 yıllarında serbest avukatlık ve mütercim hukuki tercümanlık yaptı. Avukatlık kariyeri sırasında birçok oyunculuk okulu ve devlet sanatçısından oyunculuk, yazarlık ve yapım dersleri aldı.

2016 tarihinde İstanbul'da yapılan Açık Mikrofon etkinliklerinde Stand-Up yapmaya başladı. Sosyal medyada "İş görüşmesine giden corporate Elis", "Instagram güncellemesi alan merve" ve "Meditatif Nuran" karakterleri en çok izlenen tiplemeleridir.

Halen bir yandan avukat olarak çalışmakta olup, diğer yandan ise yaptığı canlı Stand-Up performansları ve sosyal medya mecrasındaki özgün üretimleriyle seyircilere ulaşmaya devam etmektedir.

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