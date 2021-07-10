Aşk yaşadıkları iddia edilen Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilk kez görüntülendi

Önceki akşam Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

Önceki akşam Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

"ORTAK KARARLA AYRILDIK"

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

AYDIN GÜRHAN İLE ANILMIŞTI

Çağla Şıkel'in adı geçtiğimiz yıl bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapan Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL: AŞKA KAPILARIMI KAPATMADIM

Çağla Şıkel, Tülay Demir Oktay'a verdiği röportajda 'aşka kapılarım kapalı değil' demişti...

"Hayatlarımızda kimse olmayacak diye bir karar asla yok. İkimiz de hayatlarımıza devam ediyoruz. Ama çok yoğunum ben ya. İnan. Yoğunluk da bir bahane değil, kimin ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmaz sonuçta."

"Ben sadece kapıları açmak ya da kapamak için ekstra çaba harcamıyorum. Her ne olacaksa doğal akışında olacak. Ben istesem de istemesem de... Dolayısıyla böyle bir acelem yok. İçimde böyle bir boşluk falan da hissetmiyorum. Kendi içimde o kadar tamamım ki, biri de beni sevsin düşüncesinde hiç değilim."

HADİSE DE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Kaan Yıldırım'ın ardından bir aşk haberi de Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı dün akşam iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet