Aşk ve Gözyaşı CANLI izleme linki var mı?

Güney Kore'nin fenomen dizisi "Queen of Tears"tan uyarlanan yapım, evliliklerinin son döneminde olan Meyra ile Selim'in hikayesini anlatıyor. Ayrılık eşiğindeki çift, beklenmedik bir gelişme ile tüm dengeleri sarsan bir sürece giriyor. Bu haber, onları hem aşklarını hem de birlikte kurdukları hayatı yeniden değerlendirmeye zorlarken, görünürde tükenmiş ilişkileri yepyeni bir sınavla karşı karşıya kalıyor. İzleyiciler ise, duygusal fırtınaların ortasında gelişen bu hikayeyi canlı olarak takip etmenin yollarını araştırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE?

Bir zamanlar peri masalı gibi başlayan Meyra ile Selim'in büyük aşkı, zamanla yerini sessiz çatışmalara ve duygusal uzaklığa bırakır. Birlikte yaşadıkları ev artık iki yabancının paylaştığı bir mekâna dönüşmüştür. Tam her şeyin tükendiği düşünülürken, kader çifti hiç beklemedikleri bir sınavla yüzleştirir. Bu beklenmedik gelişme, onları hem geçmişleriyle hesaplaşmaya hem de aşklarını yeniden tanımlamaya zorlar. Belki de bazı hikâyeler, yeniden yazıldığında çok daha anlamlı hale gelir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir. Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor:

Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik dizideki önemli karakterleri canlandırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI CANLI İZLEME

Dizi, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yayın saatinde, kanalın resmi web sitesi veya dijital platformları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

• Barış Arduç / Selim Keskin: Aksel Grup'un hukuk müşaviri. Sevgi dolu bir ailede yetişmiş, ancak evliliği yıllar içinde çıkmaza girmiştir. Öğrendiği gerçek, hayatını altüst eder.

• Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin: Aksel Grup'un varisi ve disiplinli bir iş kadını. "Demir Leydi" lakabıyla tanınır. Aldığı kötü haber, hayatının yönünü değiştirir.

• Şenay Gürler / Yeliz Aksel: Ailenin asi, sanatçı ruhlu kızıdır. Geçmişiyle yüzleşmeye kararlıdır.

• Senan Kara / Zuhal Aksel: Meyra'nın güçlü, mesafeli ve zarif annesi. Geçmişte yaşadıkları onu daha da sertleştirmiştir.

• Öznur Serçeler / Sema Tunalı: Aksel ailesine yakın olmaya çalışan, hırslı ve hesapçı bir kadındır.

• Mert Denizmen / Furkan Akçay: Selim'in neşeli ve eğlenceli dostu, aynı zamanda başarılı bir avukattır.

• Aslı İnandık / Eda Keskin: Selim'in ablası. Hayalperest, enerjik ve içten biridir.

• Necat Bayar / Emin Keskin: Selim'in babası. Ailesine sıkı sıkıya bağlı, geleneksel bir karakterdir.

• Lorin Merhart / Harun Aksel: Meyra'nın kardeşi. Ailesine bağlı, samimi ve içten bir gençtir.

• Afranur Karagöz / Işıl Aksel: Harun'un eşi. Sakin, sabırlı ve destekleyici bir karakterdir.

• Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin: Selim'in ağabeyi. Boks salonu işletir, ailesinin geçimi için mücadele eder.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Şehrin tarihi atmosferi ve modern mekânları, dizinin duygusal anlatımına estetik bir derinlik kazandırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKAYESİ

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Evliliklerinin son döneminde olan Meyra ve Selim'in, aldıkları beklenmedik bir haber sonrası yeniden aşkı sorguladıkları içsel bir yolculuğu anlatır. Hikaye, sevgiyle pişmanlığın, umutla korkunun iç içe geçtiği dramatik bir serüveni izleyiciye sunar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Meyra'nın hastalığı nedeniyle büyük bir korku yaşamaktadır. Onu yalnız bırakmak istemez ve geçmişte bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkar. Evlilik yıldönümlerinde özel bir sürpriz hazırlamaya karar verir, ancak Ercan'ın entrikaları bu planı bozar. Meyra manipülasyonlara açık hale gelirken, Yeliz de Dilşah'ın karanlık geçmişini ortaya çıkarmak için dedektif tutar. Elde ettiği bilgiler, aile içindeki dengeleri altüst edecek niteliktedir.

Bu arada, Selim'in ailesi onun boşanmak istediğini düşünür ve Meyra'yı bu kararından vazgeçirmeye çalışır. Fakat Meyra, tüm bu gelişmelerden habersizdir. Gerçekler birer birer ortaya çıktıkça, hem aşk hem de aile bağları geri dönülmez bir yola girer.