Aşk tuzağı? ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı
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Aşk tuzağı? ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı

?Aşk tuzağı? ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandıADANA'da besicilik yapan Mehmet Nuri Delibaş'a 2015 yılında 'aşk tuzağı' kurup, iple boğarak öldürdükleri öne sürülen 7 şüpheliden firari olan ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında müebbet hapis cezası verilen Hanife...

03.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:59

?Aşk tuzağı? ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı

ADANA'da besicilik yapan Mehmet Nuri Delibaş'a 2015 yılında 'aşk tuzağı' kurup, iple boğarak öldürdükleri öne sürülen 7 şüpheliden firari olan ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında müebbet hapis cezası verilen Hanife İbili, polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Mart 2015'te merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turunçlu Mahallesi'nde besi çiftliği sahibi olan Mehmet Nuri Delibaş, kendisiyle aynı işi yapan Halil Yiğit (50) ile tanıştı. Birlikte hayvan ticareti yapmaya başlayan ikiliden Halil Yiğit, Mehmet Nuri Delibaş'a ödeyemediği 115 bin TL borcu nedeniyle Delibaş'ı öldürmeye karar verdi. Arkadaşı Melik Karakaş'ın (50) yanına giden Yiğit, Delibaş'ın ortadan kaldırılmasını istedi. Melik Karakaş da arkadaşları Vakıf Reşit Efe (49) ve Ali Önal (46) ile birlikte cinayet için harekete geçti. Delibaş'a tuzak kurmaya karar veren 3 kişi, Önal'ın kız arkadaşı Ayşe Özgün'den (29) para vaadiyle yardım istedi. Özgün de kadın arkadaşı Hanife İbili (43) ile birlikte Delibaş'ı önceden belirledikleri eve çağırdı. Eve gelen Delibaş, odaya girdikten sonra Özgün ile İbili, tuvalete gitme bahanesiyle ayrıldıkları sırada odaya giren Karakaş, Önal ve Efe, Delibaş'ı telle boğarak öldürdü. Bu sırada Melik Karakaş'ın oğlu F.K.'nin de gözcülük yaptığı öne sürüldü.

CANSIZ BEDENİ ARACININ BAGAJINDA BULUNDU

Delibaş'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, Delibaş'ın cansız bedenini Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kendi aracının bagajında buldu. Aracın yakınında sim kart bulan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu sim kartın Melik Karakaş'a ait olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Halil Yiğit, Vakıf Reşit Efe, Ali Önal, Ayşe Özgün, Hanife İbili ve F.K. gözaltına alındı. Karataş ise kayıplara karıştı.

CEZALARI HAFİF OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİNCE YENİDEN YARGILANDILAR

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Halil Yiğit, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe'ye 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye 'öldürmeye yardım etme' suçundan 15'er yıl, F.K.'ye de 10 yıl hapis cezası verildi. Firari olan şüpheli Melik Karakaş'ın dosyası ise ayrıldı. Öldürülen besicinin ailesinin avukatının 2018 yılında karara yaptığı itiraz üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye eksik ceza verdiğine kanaat getirerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. 19 Şubat 2020 tarihinde verilen kararda Ali Önal, Vakıf Reşit Efe, Halil Yiğit ile yeniden yargılanma sürecindeki duruşmalara katılmayıp kaçan Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin, sanıkların duruşmadaki iyi halleri nedeniyle cezayı 'müebbet hapis cezasına çevirmesi ve Yargıtay'ın kararı onaması üzerine polis, firari Özgün ve İbili'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FİRARİ 2 KADIN YAKALANDI

Polisin sıkı takibi sonucu Ayşe Özgün, kararın açıklanmasından bir hafta sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 4 ay süren firarın ardından Hanife İbili'nin de merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, düzenlediği baskınla firarı kadını da yakalayıp cezaevine gönderdi.

Aşk tuzağı? ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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