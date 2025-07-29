Aşk Tutulması filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tutulması filmi ne zaman, nerede çekildi?

Daha önce beyaz perdede büyük ilgi gören Aşk Tutulması, şimdi televizyon izleyicisinin de gözdesi haline geldi. Duygusal yoğunluğu ve sıcak hikayesiyle öne çıkan film, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aşk ve hayatın kesişim noktasını anlatan bu filmle ilgili olarak, konusundan oyuncularına kadar tüm merak edilen detayları sizler için derledik.

AŞK TUTULMASI FİLMİNİN KONUSU

Filmin ana karakteri Uğur, fanatik bir Fenerbahçe taraftarıdır. Günlük hayatında oldukça sakin ve içine kapanık biri olarak tanınan Uğur, futbol söz konusu olduğunda adeta bambaşka birine dönüşür. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, sürekli annesinin evlilik baskısı altındadır. Öte yandan Pınar da benzer bir durumla karşı karşıyadır ve ailesi onun da evlenmesini istemektedir. İkilinin yolları, talihsiz bir trafik kazası sonucunda kesişir ve bu rastlantı, hayatlarında köklü değişimlere yol açar.

AŞK TUTULMASI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Romantik Komedi

Yapım Yılı: 2008

2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte filmde rol alan isimler:

Tolgahan Sayışman – Uğur

Fahriye Evcen Özçivit – Pınar

Tim Seyfi – Burçaslan

Ali Erkazan – Mustafa

Ayten Uncuoğlu – Latife

Murat Akkoyunlu – Hiko

Yasemin Öztürk – Müge

Suzan Aksoy – (Destekleyici karakterlerden biri olarak yer alır)

AŞK TUTULMASI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekim süreci büyük ölçüde İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle şehir hayatının iç içe olduğu mekanlar tercih edilmiştir. Ayrıca tatil köyü sahnelerinin ise Şile – Kabakoz Köyü çevresinde yer alan bir yazlık mekânda çekildiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Film, atmosferi ve mekan seçimiyle de romantik komedi türüne uygun sıcak bir hava sunmaktadır.