Aşk Mantık İntikam Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi kim? İşte cevabı

Aşk Mantık İntikam adlı dizide canlandırdığı Ozan karakteriyle hayran kitlesini genişleten İlhan Şen'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İlhan Şen'in sevgilisi kim? İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakıştırılan İlhan Şen'in meslektaşı Pınar Gülkapan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Oyunculuk kariyerlerinin ön planda olmasını isteyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmamayı tercih ediyor.

PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?

Pınar Gülkapan, 'Siccin 5' adlı yapım ile tanınan oyuncudur. Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosunda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.

Rol aldığı yapımlar

2021 - Ex Askim (Deniz)

2021 - Sol Yanim (Ayşe)

2018 - Siccin 5

2018 - Zomerbroeders

2016 - Adi Insan

Tiyatro Oyunları

-Azizname

-Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde

-Sarsıntı

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen, Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Ünlü oyuncu, yaz başından bu yana 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Ozan karakterine hayat veriyor.

İLHAN ŞEN'İN DİZİLERİ

2021 – Aşk Mantık İntikam (Ozan) (TV Dizisi)

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)

İlhan Şen, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Burcu Özberk ile yakaladığı uyum ile dikkat çekiyor.

Kaynak: Snob Magazin