Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 21. son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün ekranlara gelecek. Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki var mı? Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam Fox TV 22. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam 22. bölüm canlı full izle! Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 22. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 21. son bölüm izle!
Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 22. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 22. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 22. bölüm ful izle! Aşk Mantık İntikam 23. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 22. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 22. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam canlı yayın seyret!
AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!
Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Esra, Çağla ile Mert'in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla'yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla'nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.
Diğer tarafta Mert, Çağla'yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert'i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden haber sizdir.
Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?
Ana karakterler şöyle:
- Burcu Özberk : Esra Erten
- İlhan Şen : Ozan Korfalı
- Burak Yörük : Çınar Yılmaz
- Melisa Döngel : Çağla Yılmaz
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