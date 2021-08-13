Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 8. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak?

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Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 8. bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM 2. FRAGMAN!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla'yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa'ya bir söz verdirir. Ozan, Esra'nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra'ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra'nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir. Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt'ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır. Esra, Çağla ve Ozan'ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan'ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır.

Dizinin oyuncuları:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

Mehmet Korhan Fırat : Ekrem Erten (Eko)

Günay Karacaoğlu : Zümrüt Korfalı

Zeynep Kankonde : Menekşe Erten

Süleyman Atanısev : Yalçın Erten

Murat Karasu : Arif Yılmaz

Birgül Ulusoy : Reyhan

Ceren Koç : Elif Korfalı

Sevda Baş : Zeynep

Mehmet Yılmaz : Musa

Sibel Şişman : Feraye

Gözde Duru : Gaye

Asuman Karakollukçu : Adil

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM TANITIMLAR