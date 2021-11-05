Aşk Mantık İntikam 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 20. bölümün ardından 21. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Çağla'yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi'nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan'a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan'ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan'a karşı mesafelidir. Ozan, Esra'ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan'la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif'in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft'ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haberikisini de şok edecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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