Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk öyle bir karar aldı ki...
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Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk öyle bir karar aldı ki...

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk öyle bir karar aldı ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağını söyledi. İşte detaylar...

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, orman yangını nedeniyle evini kaybeden bir aileye yardımda bulunacağını açıkladı.

HEM BEYAZ EŞYA ALACAK HEM DE MADDİ YARDIMDA BULUNACAK

Özberk, "Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla orman yangınlarında evini kaybeden bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağım. Oynadığım dizinin bir bölüm ücreti ile destek de olacağım" açıklamasında bulundu.

İŞTE BURCU ÖZBERK'İN O AÇIKLAMASI...

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Esra karakterini canlandırıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk öyle bir karar aldı ki...
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk öyle bir karar aldı ki...

Kaynak: Snob Magazin

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