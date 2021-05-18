"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi

"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi Sözde "aşk büyüsü" yaparak kadınları dolandıran ve 2018 yılında F serisi dolarla yakalanarak tutuklanan Sonay İncekara'nın hakkında aynı suçlarla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Sözde "aşk büyüsü" yaparak kadınları dolandıran ve 2018 yılında F serisi dolarla yakalanarak tutuklanan Sonay İncekara'nın hakkında aynı suçlarla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı İncekara'nın 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sonay İncekara 2014 yılından bu yana kendisini 'Kesira', 'Süleyman Hoca' ve 'Feyzullah Hoca' isimleriyle tanıtarak 17 ilde muska dolandırıcılığı yapmış, 2018 yılında Bursa'da evinde yapılan operasyonda FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlarla yakalanarak tutuklanmıştı. Operasyonda İncekara'nın telefonunda birçok kadın tarafından gönderilen 'hocam aşk büyüsü yap' mesajları ele geçirilmişti.

İncekara'nın sevgilisinden ayrılmak istemeyen Nazlı İ.'ye "aşk muskası" yaparak dolandırdığı ve para akışının kesilmemesi için tehdit ve şantajda bulunduğu ortaya çıktı. Nazlı İ.'nin şikayeti üzerine İncekara hakkında dava açıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sonay İncekara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık İncekara'nın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Serdar Çaparlar, sanıklar arasında yer alan aynı zamanda Sonay İncekara'nın annesi olan Atike İncekara'nın ölmesi nedeniyle hakkında açılan davanın düşmesini istedi.

Diğer sanık Ayhan Özgüde'nin hakkında açılan 'tehdit', 'şantaj' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları için de delil olmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Savcılık, sanık Sonay İncekara hakkında 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği mütalaasında, 'tehdit' ve 'şantaj' suçları için delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sonay İncekara, suçu işlediğine dair somut bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle mütalaaya katılmadığı belirtip, beraatini istedi. Avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden;

26 Haziran 2014 yılında gerçekleşen olay üzerine hazırlanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nazlı İ.'nin sevgilisinden ayrıldığına ve bu ayrılığı istememesi üzerine internetten elde ettiği 2 adet cep telefonu numarasında kendisini Ali Güven olarak tanıtan şahsa muska yazdırdığına yer verilmişti. Sonay İncekara adına kayıtlı telefon numaralarından müştekiye, sürekli banka hesap bilgisi yollanıp, para istendiği aktarılmıştı. Birkaç defa müştekinin bu hesaplara para göndermesi ve sonrasında dolandırıldığını anlayarak, para göndermeyeceğini belirtmesi üzerine, kendisiyle cinsel birlikteliğe zorlaması, mevcut durumu ailesi ve çevresiyle paylaşma noktasında şantaj ve hayatı üzerine tehdit edilmesine yer verilmişti. Müştekinin para yatırdığı hesaplar, şüphelinin annesi Atike İncekara ve Ayhan Özgüde isimli şahıslar olduğu tespit edilmişti. Sonay İncekara'nın ifadesinin alınmasının mümkün olmadığına fakat sabıka kaydında aynı suçlara ilişkin birçok kaydının olduğu anlatılmıştı.

Savcılık, Sonay İncekara hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu