Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Katıldığı Aşk Adası programı ile adını duyuran 29 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Anna Vakili, Londara'da bir parkta tartıştığı genç kızı saçlarından tutup yere fırlattı.

Yayınlandığı her bölümle dikkatleri üzerine çeken Aşk Adası ile tanınan Anna Vakili ve kız kardeşi Mandi, gittikleri bir parkta olay çıkardı. Genç bir kıza saldıran iki kardeşin o anları da olay anında orada bulunan bir kişi tarafından anbean kayda alındı.

ABLA VE KARDEŞ GENÇ KIZA SALDIRDI

Anna Vakili, tartıştığı genç kızı saçlarından tutarak yere düşürdü. Anna'nın 28 yaşındaki kız kardeşi Mandi ise yere düşen genç kızı tekme attı. Anna ve kız kardeşinin genç kıza saldırdıkları anları olay yerinde bulunan bir kişi videoya aldı. Anna'nın sözcüsü, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Anna, kız kardeşi ve kuzeni ile beraber yürürken eşyalarını çalmaya çalışan bir grup tarafından kendilerine saldırıldığını ve silahla tehdit edildiklerini söyledi. Ancak Instagram'da paylaşılan görüntüde Anna'nın yerde bir genç kızı saçlarında sürüklediğini kız kardeşinin tekmelediği görülüyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya uğrayan genç kızın bir aile üyesi yaptığı açıklamada genç kızın parkta oturduğu sırada Anna, kız kardeşi ve kuzenin saldırısına uğradığını, kızın ve arkadaşının masum olduğunu söyledi. Anna'nın silah ile tehdit ediliği iddiasının doğru olmadığını tüm gerçeklerin videoda göründüğünü anlatan kişi, polisin yapacağı soruşturma sonrası her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

YÜZÜNDE OLUŞAN MORLUKLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mandi Instagram hesabından kavganın çıkmasından hemen öncegenç kızın arkadaşı beraber kendilerine laf atıp güldüklerini gösteren bir hikaye paylaştı. Mandi ayrıca kavga sonrası yüzünde oluşan morlukları gösteren fotoğraf paylaştı. Görgü tanıkları ise her iki grubun önce sözlü olarak atışmaya başladığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyledi.