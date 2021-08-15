Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
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Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

İngiltere'nin skandallarla ünlü programı Aşk Adası'nın cuma akşamı yayınlanan bölümünde Chloe Burrows ve Toby Amolaran adlı yarışmacıların ilişkiye girdiği anda yatak kırıldı.

İngiltere'de uzun yıllardır yayınlanan ve bu sezon ITV2'de gösterilen Love Island (Aşk Adası) programı son bölümünde yaşanan olayla yine gündem oldu.

BİR ANDA GÜMBÜRTÜ KOPTU

Skandalların bitmediği yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, Chloe Burrows ve Toby Amolaran'ın ani bir gümbürtü koparması ve hemen akabinde çarşafın altında kıpır kıpır hareket olduğu görüldü.

Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

YATAĞI KIRDILAR

Çiftin yatağı kırdığı ortaya çıkınca, izleyicilerden tepki gecikmedi. Bir izleyici kanalın zarardan dolayı fatura göndermesi gerektiği konusunda şaka yaptı.

Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Aşk Adası'nda skandallar bitmiyor! İlişkiye girerken yatağı kırdılar - Haberler Magazin
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