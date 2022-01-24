İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri de duyguları ve bunu ifade etmesidir. İnsanoğlunun geçmişten bu yana en çok yaşamış olduğu duyguların başında hiç şüphesiz aşk acısı geliyordur.Yaşadığı aşk acısını sözlerle dile getirmiştir.Aşk acısı sözleri nelerdir, aşk acısı ile ilgili kısa sözler nelerdir?

Ayrılık sonrası oluşan aşk acısı kimileri için kısa kimileri için yıllar sürer. Kimi yaşamış olduğu aşk acısını kısa sözlerle ifade etmiştir kimi de kitaplar dolduracak şekilde şekilde anlatmıştı Biz de bu yazımızda yaşamış olduğunuz aşk acısı ile ilgili sözleri derleyip bir araya getirdik. Duygularınızı ifade etmekte size yardımcı olacak aşk acısı sözleri, aşk acısı ile ilgili kısa sözler detaylarda.

AŞK ACISI SÖZLERİ

-Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey; değmeyenlere. Yüreğimin değmiş olması.

-Sen hep gül diyen birinin, seni ağlatması kadar koyan bir şey yok.

-Çok sevmenin sevgisizliğine uğradım ben.

-En mutlu gününde yanında yoksa onunlayken bile onsuzluğu yaşıyorsan bil ki terk edilmişsindir yalnızlığı yaşıyorsun ama bilmeden.

-Papatya sandı galiba beni. Seviyor muyum, sevmiyor muyum diye anlayabilmek için koparıyor her seferinde bir parçamı.

-Bir kadın arkandan ağlıyorsa, emin ol kaybeden sensin.

-Bir sürü kitap okudum, kafamı tıka basa doldurmayı denedim. Daha da büyüdüm, daha da güçlendim, yenemeyeceğim kimse kalmadı diyordum. Bugün seni görünce anladım ki, ben senin aşkını yenemiyorum Selma. Ben bu dünyanın tepesine de çıksam seni unutamıyorum.

-Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradana, şikâyetim Yaradan'a.

-Huzurun olmalı biraz ve seni güçlü kılacak kadar acın. Biraz garip ama; "Bazen kimseye aldanmayacak kadar taş kalpli olmalısın".

-Seninle olan hayallerim, başkasıyla olan gerçeklerden daha güzel.

-Ve günün özeti; yine kendini çok özletti.

-En acı şey ayrılıktır ve ölmektir ben bunu çok iyi anladım. Sevdiğin insana o kadarda güvenme! Gün gelir bakarsın arkandan vurur.

-Olacak gibi değildi, olmadı da zaten.

-Ne bileyim, iyiyim diyorsun; ama kirpiklerin hep ıslak…

-Yoruldum beni benden eden yalanlardan… Aşk ya cennetin olur ya da cinnetin!

-Duyduğu acıyı tarif edebilen, yeterince sevmemiş demektir.!

-Sen hep gül diyen birinin, seni ağlatması kadar koyan bir şey yok.

-Çok zor yürek yanarken nasip deyip susmak…

-Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

-Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum.

-Tanışmamış, hiç sevmemiş, unutmuş gibi yapıyorum, değişiyorum. Özür dilerim yapmalıyım, yoksa yine öl desen ölürüm ama zaten öldüm.

-Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer!

-Benim derin acılarım, ''Üfleyince değil üzmeyince geçer.''

-Beklemek, kaybetmenin yarısıymış. Ben her şeyimi beklerken kaybettim.

-Buyur buradan yak dediğimde, kastettiğim canım değildi.

-Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kırpımı kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

-Ya gitmesini bil, ya da bitirmesini. Öyle yaralı bırakma!

-Gitmeyi hâlâ bilmiyorum; ama bir adım geri çekilmeyi öğrendim artık…

-Size zamanını ayırmayan birine, Asla kendinizi harcatmayın!

-Ya zaman yanlıştır ya mekan… Belki de insan!

-Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

-Evet, acı çekiyorum, Evet çok özlüyorum. Evet, ulan evet onu unutamıyorum. Kime ne? Sormayın artık bana nasılsın? Diye. Boş verin, ben iyiyim işte.

-Bu saatten sonra sende fırtına bile kopsa, bende yaprak oynamaz.

-Hayattan aldığım en büyük ders: Sevgisiyle karşında sapasağlam duramayan birine, asla yaslanmayacaksın.

-Kalp dediğin atıyor zaten, marifet ritmi değiştirebilende.

-Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen aşktan uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden!

AŞK ACISI İLE İLGİLİ KISA SÖZLER

-Kimse duymasın diye nefesini tutarak ağlarsın ya, çok acıdır o..

-O kadar masum sevdim ki seni, gözlerine bakarken bile utandım.

-Unutma! Söz konusu aşksa unutamazsın, sadece vazgeçersin.

-Ben senin yaşadığın gizli bir macerayım, anlatılmaz bir roman, kapanmaz bir yarayım, sığındığın limanlar unutturamaz beni, ben senin yüreğinde en büyük fırtınayım.

-Ağlama! Dik dur yüreğim. Git ve de ki; özledik, ama daha ölmedik.

-Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

-Hiç tatmadığım duyguyu tattırdın bana. Önceleri biraz tatlı geliyor ama zaman geçtikçe acısından duramıyorsun..

-Üzülmesine dayanamadığım insanın canı yansın istedim. Beni nasıl yaktıysa öyle de yansın.

-Zamanla hiç bir şey değişmiyor. Sadece hissetmemeye başlıyorsun!

-Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle…

-Uğrunda ölmedim! Uğrunda ölünecek sandığım biri için yaşadım hep.

-Bazı yaralar seni yerden yere vurmaz da, bir eşiğe oturtup, saatlerce hüngür hüngür ağlatır.

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