Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101 ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 yeni sezon olacak mı? Aşk 101 3. sezon ne zaman?" sorularının cevaplarını aratmakta. Aşk 101 ile ilgili detaylı bilgilere ve 3. sezonun olup, olmayacağı ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Aşk 101'in 3. sezonu olmayacak. Daha önce yapılan duyuruda Aşk 101'in 2. sezonuyla birlikte final yapacağı açıklanmıştı. Dizi 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 2. sezonuyla birlikte final yaptı.

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI İZLE!

AŞK 101 2. SEZONU KAÇ BÖLÜM?

Aşk 101'in ikinci sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kubilay Aka – Kerem

Alina Boz – Eda

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Pınar Deniz – Burcu

Selahattin Paşalı – Osman

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Müfit Kayacan – Necdet

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Tuğba Ünsal – Işık

Bade İşçil - Eda

AŞK 101'İN KONUSU NE?

Netflix'in en çok beğenilen yapımları arasında yer alan Aşk 101'in konusu öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenmeye çalışmalarıdır.

4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikâyesini anlatır. Hikâyeyi anlatan Işık (Bade İşcil) çoktan yetişkin olmuş, yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. Yetişkin Eda (Tuba Ünsal) ona katılmış ve diğerleri beklenmektedir. Yetişkin Işık'ın anlatımına ağırlıklı olarak 2000 ve öncesinin müzikleri de eşlik eder. Birbirinden farklı sebeplerden ötürü okul idaresiyle problem yaşayan Sinan (Mert Yazıcıoğlu), Kerem (Kubilay Aka), Eda (Alina Boz) ve Osman (Selahattin Paşalı) daha önce pek çok sefer atılma tehlikesi yaşamış ve neredeyse tüm öğretmenlerini bıktırmıştır. Okulun müdürü Necdet (Müfit Kayacan) okuldan atılmaları için fırsat kollarken onların okuldan atılmamaları için elinden geleni yapan tek öğretmen Burcu (Pınar Deniz) öğretmendir. 4 haylaz öğrenci, Burcu öğretmenin tayinin çıktığını öğrendiklerinde gitmesini önlemek için onu okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal'e (Kaan Urgancıoğlu) âşık etme planı yaparlar. Planın yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

AŞK 101 HAKKINDA

Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı gençlik, komedi ve drama türündeki Türk internet dizisi.

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AŞK 101 NEREDE ÇEKİLDİ?

Birinci ve ikinci sezon çekimleri İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

AŞK 101'İN 2. SEZONUNDA NELER YAŞANDI?

1. BÖLÜM

Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.

2. BÖLÜM

Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.

3. BÖLÜM

Osman'a deli gibi âşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.

4. BÖLÜM

Umutları tükenen Işık, arkadaşlarıyla yollarını ayırır. Elif ise onun fikrini değiştirmeye çalışır. Kerem çok zor bir karar verir.

5. BÖLÜM

Ailesinin Eda için yaptığı planları duyan Kerem duruma müdahale eder. Osman'ın Necdet'i alt etmek için yeni bir planı vardır. Elif, kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

6. BÖLÜM

Kerem ve Eda kendilerini bir çıkmazda bulur. Necdet, Osman'ın tuzağına düşer. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif dizginleri eline alır.

7. BÖLÜM

Grup kendi yöntemleriyle sınava hazırlanır. Resitalde sahne alan Elif herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet paçayı kurtarmak için suçu bir başkasına atar.

8.BÖLÜM

Okul büyük bir isyana sahne olur. Üniversite sınav sonuçları sürprizleri beraberinde getirir. 20 yıl sonrasında ise yalıda geçmişten gelecek misafirler beklenmektedir.

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