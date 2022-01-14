ASİYE'NİN KULAKTAKİ HASARI VE YÜZ SİNİRLERİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI - Haberler
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ASİYE'NİN KULAKTAKİ HASARI VE YÜZ SİNİRLERİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Pitbull köpeklerinin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yeni operasyon geçirdiğini açıkladı.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Pitbull köpeklerinin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yeni operasyon geçirdiğini açıkladı. Çete, 'Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal" dedi.

Gaziantep'te, 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, 'Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)-

ASİYE'NİN KULAKTAKİ HASARI VE YÜZ SİNİRLERİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI

ASİYE'NİN KULAKTAKİ HASARI VE YÜZ SİNİRLERİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI

ASİYE'NİN KULAKTAKİ HASARI VE YÜZ SİNİRLERİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye, kulak hasarı ve yüz felcine yönelik operasyon

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye, kulak hasarı ve yüz felcine yönelik operasyon

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

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