Asistan Kızı Rahatsız Eden Mehmet Ali Erbil, Türk Malı'ndan Kovuldu

Türk televizyonunun ve sinemasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Erbil'in yeniden ekranlara dönen Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi. Erbil'in yerine gelen isimse Hamdi Alkan oldu. Erbil'in kovulma nedeniyse, çekimler sırasında dizide çalışan bir asistan kıza sürekli olarak mesaj atması.

ASİSTAN KIZDAN KARŞILIK ALAMADI

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza sürekli mesaj atmaya başladı. Ancak bu mesajlarına bir türlü karşılık alamadı.

"BU KIZI İŞTEN KOVUN"

Kulislerde dolaşan iddiaya göre bu duruma bozulan Mehmet Ali Erbil dizi yöneticilerine gidip "Bu kızı işten kovun" diye tutturdu. Ancak Mehmet Ali Erbil'in bu çıkışı ters tepti ve yapım şirketi bunu yapamayacaklarını söyledi.

ERBİL'İN İŞİNE SON VERDİLER

Bunun üzerine kesin bir tavır koyan Süreç Film yöneticileri Star Tv yönetimini arayarak durumu aktardılar. Oradan da onay gelince Süreç Film apar topar Mehmet Ali Erbil'in işine son verdi. Hatta, yine aynı kanalda yayınlanan Çarkıfelek'in de yayından kaldırılacağı iddia ediliyor.