Asırlık yarış ödülle sona erdi
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Asırlık yarış ödülle sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Asırlık yarış ödülle sona erdi Denizli'de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 848 yıllık 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı', 39 yarışmacının katılımı ile başladı.

- Asırlık yarış ödülle sona erdi

DENİZLİ - Denizli'de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 848 yıllık 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı', 39 yarışmacının katılımı ile başladı. Yarışmada Büyük Menderes Nehri'ne giren çobanı takip eden koç ve sürüsü, nehirden karşıya geçmeye çalıştı.

848 yıllık "Sudan Koyun Atlatma Yarışması"nda çobanlar eğittikleri koç ve sürülerini sudan geçirmeye çalıştı. Büyük Menderes Nehri'nin boyu yaklaşık 1 metre olan sığ kısmında yapılan yarışmaya çobanlar mor, turuncu, sarı ve mavi renklerde boyadıkları koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Çobanın önde koşarak nehre girdiği, eğer sürüsü onu takip ederse başarılı sayıldığı yarışmaya bu yıl 39 çoban katılırken, yarışma akşam saatlerine kadar devam etti.

Sudan geçen çobanlar alkış aldı

Yarışmada suya giren ilk çobanın sürüsü kendisini takip etmeyerek suya girmezken, yarışmacı bu yüzden elendi. Yarışmada suya kendisi ile birlikte 2,3 ve 4. sıradaki hayvanları giren diğer çobanlar ise başarılı sayıldı. Yarışma alanını dolduran vatandaşlar, sürüsü kendisi ile birlikte sudan geçen çobanları uzun süre alkışladı. Sürüsü peşinden gelmeyen çobanlar ise suya girmeleri için çaba sarf etti. Ancak belli bir süre sürünün suya girmemesi üzerine çobanlar jüri tarafından başarısız görünerek yarışmadan elendi.

Yarışmaya katılan çobanlar, koç ve koyunlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ve yılarca uğraştıklarını dile getirdiler. Bazı çobanlar ise, koyunlarını maniler ile yetiştirdiklerini ve yarışmanın olmazsa olmazının maniler olduğunu dile getirdiler.

Bu yılki yarışmanın birincisi Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesinden Arif Lahnacı, ikincisi Baklan ilçesinden Baran Hüseyin Kurca olurken, üçüncüsü ise yine Yukarıseyit Mahallesinden Hasan Salık oldu.

Asırlık yarış ödülle sona erdi
Asırlık yarış ödülle sona erdi
Asırlık yarış ödülle sona erdi
Asırlık yarış ödülle sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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