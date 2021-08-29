Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı
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Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı Denizli'de 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Festivali kapsamında kınalı koçlar, çobanlarının arkasından bir bir atlamaya başladı.

Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı

DENİZLİ - Denizli'de 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Festivali kapsamında kınalı koçlar, çobanlarının arkasından bir bir atlamaya başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival yoğun ilgi ile takip ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl 848'incisi düzenlene Sudan Koyun Geçirme Festivali başladı. Rengarenk koyunlar çobanlarının arkasından Menderes Nehrine atlayarak karşıya geçiyor. Birçok fotoğraf tutkununun yanı sıra çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi adeta akın etti. Kınalı koçların suya atlaması ile seyircilerin coşkusu renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bu yıl çobanlar verilecek olan ödüllerin yangın bölgelerine gönderileceğini belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "bu sene festivalimizin 848'incisini yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalin em özelliği Türkiye'de tek olması. Ayrıca burada Türklerin insan sevgisi kadar hayvana ne

kadar değer verdiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu yıl çok önemli bir durum var. bu sene ödülleri ve elde edilen tüm paraları Antalya ve Muğla'da orman yangınlarının olduğu köylere bağışlayacak" dedi.

Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı
Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı
Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı
Asırlık gelenek başladı, kınalı koçlar suya atlamak için sıralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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