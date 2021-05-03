Aşırı sağcı Proud Boys'un Kanada birimi kendini feshetti
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Aşırı sağcı Proud Boys'un Kanada birimi kendini feshetti

Aşırı sağcı Proud Boys'un Kanada birimi kendini feshetti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

ABD'deki son başkanlık seçimleri sırasında Kongre binasına yapılan baskında adı öne çıkan radikal sağcı Proud Boys'un Kanada birimi, kendini feshettiğini açıkladı.

ABD'deki son başkanlık seçimleri sırasında Kongre binasına yapılan baskında adı öne çıkan radikal sağcı Proud Boys'un Kanada birimi, kendini feshettiğini açıkladı.

Örgüt adına sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, grubun bugüne kadar yanlış bir şey yapmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Gerçek şu ki, hiçbir zaman terörist veya beyaz üstünlük grubu olmadık. Biz elektrikçiyiz, marangozuz, mali danışmanız, tamirciyiz, vb. Dahası, bizler babayız, kardeşleriz, amcalarız ve oğullarız." ifadelerine yer verilerek, fesih duyurusu yapıldı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, 28 Ocak'taki kararıyla radikal sağcı Proud Boys'u terör örgütleri listesine almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın muhafazakar fikirlerini savunan örgüt, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD Kongre binası baskınıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve Proud Boys'un birçok üyesi inceleme altına alınmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 2018'de radikal örgüt olarak tanımladığı Proud Boys, Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kuruldu.

ABD ve Kanada'da politik doğruluğu savunan ve erkeklere yönelik kısıtlamaları protesto eden bir organizasyon olarak başlayan Proud Boys, sonrasındaki protestolarıyla sokak savaşına destek veren bir örgüt haline geldi.

Grubun Kanadalı kurucusu McInnes, halen ABD'de yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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