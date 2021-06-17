Aşırı hızlı otomobil otobüs durağına daldı: 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otomobil, otobüs durağına daldı. Ardından kaldırıma çarparak ağaca vurdu. Kazada durakta bekleyen aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında iddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen otomobil sürücüsü Yalçın Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha Tavvus (35) Mune Mansur (13) ve Mustafa Oğur'u Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Diğer ismi öğrenilmeyen iki kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, "Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, bir anda ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı