Asimder'den Başkonsolos Guliyev'e tepki
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Göksel Gülbey, Azerbaycan, Iğdır, Güncel

Asimder'den Başkonsolos Guliyev'e tepki

İstanbul Iğdır İl Derneğinde toplanan tüm Iğdırlılar adına basın açıklaması yapan, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev'in ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'in hakkında inceleme...

10.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:55
Asimder'den Başkonsolos Guliyev'e tepki

İstanbul Iğdır İl Derneğinde toplanan tüm Iğdırlılar adına basın açıklaması yapan, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev'in ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'in hakkında inceleme başlatılması için Iğdır Valiliğine resmi yazıyla başvurmasına tepki gösterdi.


ASİMDER'in Türkiye'de Ermeni Diasporasının gizli planlarını bozduğu kadar Azerbaycan'ın da Türkiye'de tek güçlü sesi olduğuna değinen ASİMDER Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey, "Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde Ermeni Diasporasına karşı faaliyet gösteren ASİMDER Genel Merkezi aynı zamanda da kardeş ülke ve kandaşımız Azerbaycan'ın da uğradığı işgali ve haksızlığı Türkiye'de duyuran tek güçlü sesi olmuştur. Genel Başkanımız Göksel Gülbey üç kez Ermeni lobisi uzantıları tarafından bir kez de Dr. Adnan Oktar tarafından mahkemeye verilmiştir. Ancak Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Quliyev tarafından mahkemeye verilmek ve Iğdır Valiliğine inceleme başlatılması için yazı yazılması bizleri hem incitmiş hem de üzmüştür. Genel Başkanımız hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan hem tüm suçlamalarda suçsuz bulunmasına rağmen Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde memur olan Genel Başkanımız Göksel Gülbey hakkında Valilik makamına inceleme yazısı yazan Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Quliyev'i şiddet ve esefle kınıyoruz" dedi.


ASİMDER'in her zamankinden daha güçlü olacağına ve hiç kimseye boyun eğmeyeceğini söyleyen Gülbey, "Azerbaycan Dışişleri ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının bu konu hakkında da sessiz kalışlarını halen anlamış değiliz. Atandığı 2016 yılından beri ASİMDER'i kendine hedef ederek uğraşan Başkonsolos Nuru Quliyev'in niyeti nedir bilemiyoruz. Buradan tekrar belirtmek isterim ki! ASİMDER Genel Başkanımız Göksel Gülbey'in Çorum iline yapılan tayinin durdurulması ve Türkiye Azerbaycan ilişkilerine zarar veren Başkonsolos Nuru Quliyev'in Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca görevine son verilerek geri çağrılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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