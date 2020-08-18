Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
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Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı

Çin'de yapılan yeni bir araştırma ile insanların yüzde 80'inin koronavirüse evlerindeyken yakalandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, koronavirüs tedbirlerinin dışarıda olduğundan çok daha sıkı bir şekilde ev ortamında da uygulanmasını tavsiye ediyor.

Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:10

Yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada 22 milyon insanı etkisi altına aldı 770 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüse karşı aşı çalışmaları devam ederken yapılan yeni bir araştırma ise bambaşka bir gerçeği ortaya koydu. Buna göre koronavirüs riskinin sanıldığı gibi toplu taşıma araçları ya eğlence mekanlarında değil, bizzat insanların aileleriyle birlikte yaşadığı evlerde daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan son çalışmada, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğu aktarıldı.

KAPALI ALANLAR İNCELENDİ

Haijing'deki Southeast Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmada bilim insanları, pandeminin ilk merkez üssü olan Hubey Eyaleti hariç, ülkedeki 320 noktada meydana gelen salgınların haritasını çıkardı. Ardından "salgınların rapor edildiği kapalı alanların ana özelliklerini ve bunlarla ilişkili iç mekan çevre sorunlarını" gözden geçirdiler.

SALGININ BAŞLANGIÇ NOKTASI 5 KATEGORİYE AYRILDI

Çalışmada 318 noktada koronavirüs salgının kapalı alanda, yalnızca 2 noktada ise açık havada başladığı görüldü. Buna göre vakaların birçoğu kişiler evlerindeyken açığa çıktı. Filtrelenen veriler, 120 şehirde bin 245 doğrulanmış virüs vakasını kapsayan 318 salgınını ortaya koydu. Salgınların yeri ise beş kategoriye ayrıldı: ev, toplu taşıma, hastane, eğlence ve diğer.

VAKALARIN %80'İ EVDE BAŞLADI

Salgınların yaklaşık yüzde 80'i ev ortamında, yüzde 34'ü ise toplu taşıma araçlarında meydana geldi. Bununla birlikte, ev salgınlarının çoğu üç ile beş vakayla sonuçlandı.

EVDE DE KORONA TEDBİRLERİ UYGULANMALI

Bununla birlikte araştırmacılar, sadece iki vakayı içeren bir dış ortamda meydana gelen bir salgını bulabildiler. Araştırmacılar, çalışmanın özetinde "Üç veya daha fazla vakanın tespit edildiği tüm salgınlar, bir iç mekan ortamında meydana geldi, bu da iç mekanın paylaşılmasının büyük bir Covid-19 enfeksiyon riski olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı. Bilim insanları bu nedenle, koronavirüsten korunmak için insanlardan evlerinde hijyen sağlamasını, sosyal mesafe ve maske takma önlemlerine uymasını istedi.

Haber Yorumları (2)
DS: Eve girmeyelim, dışarı çıkmayalım, ne yapalım maske takıp dezenfektan içinde mi oturalım
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GÜVEN: kurum ve işletmelere bir an önce yasak gelmeli esnek çalışma yaptırmalı
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