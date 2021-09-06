Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi
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Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Kültür Sanat

Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi -Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığında defnedildi Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek...

Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi

-Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığında defnedildi

SİVAS - Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığında defnedildi.

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu(80), geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etmişti. Şatıroğlu'nun cenazesi Mersin Yenişehir Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından Sivas'a gönderildi. Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyde bulunan Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu aile mezarlığında toprağa verildi. Defin öncesi köy meydanında cenaze namazı kılındı. Namaza, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köy sakinleri ve aile bireyleri katıldı. Burada Şatıroğlu'nun kızı Yeliz Şatıroğlu bir konuşma yaptı.

Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi
Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi
Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi
Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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