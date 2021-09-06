Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi

Aşık Veysel'in oğlunun vasiyeti yerine getirildi -Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığında defnedildi Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek...