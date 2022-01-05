Aşık Veysel'in hayatı "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunuyla anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını anlatan "Dostlar Beni Hatırlasın" oyunu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu tarafından sahneye konuldu.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde 12 Ocak'ta ilk kez sahnelenecek eserin yönetmenliğini Yaşar Elmas üstlendi.

Provaları devam eden müzikale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Elmas, 10 yıl önce kaleme aldığı oyunun Aşık Veysel'in hayatını anlatan ilk proje olduğuna dikkati çekti.

Elmas, oyuncu kadrosunun öğretmenlerden oluştuğunun altını çizerek, "Müzikal bir oyun. Solo ve koro performanslar ve video şiirlerin olduğu güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi'ndeki ilk oyunumuz bizim. Oyunlarımız ve projelerimiz, bundan sonra da devam edecek." dedi.

Aşık Veysel'i görme engelli öğretmen Ali Öztürk'ün canlandıracağını kaydeden Elmas, şunları aktardı:

"Gözleri görmüyor ama bütün algıları açık. Çok eğlenceli ve keyifli bir insan. Profesyonel anlamda çalıp söyleyen biri olması da bizim için bir şans. Oyunun hazırlıklarına 2 yıl önce başlamıştık ancak malum süreç yüzünden erteledik. Bence Ali'nin performansı için bile insanlar bu oyunu gelip izlemeli. Aşık Veysel, bir dünya mirası ve o görmeyen gözlerle gördüğü güzellikleri anlatıyor. Bence Aşık Veysel'i bütün dünyaya anlatmak gerekiyor."

"Türkiye'deki her aşıkta Veysel'den bir esinti görürsünüz"

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, oyuncu Ali Öztürk ise Aşık Veysel'in sanatçı yönünü, üniversite yıllarında tanıdığını dile getirdi.

"20. yüzyılın Karacaoğlan"ı diye tanımladığı Aşık Veysel'i canlandırdığı için tarifsiz duygular yaşadığını kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Aşık Veysel'in engin deryasından faydalanabilmek çok ayrı bir duygu. Bağlama çalmam rahmetli Neşet Ertaş sayesindedir. O da Aşık Veysel'e gider. Türkiye'deki her aşıkta Veysel'den bir esinti görürsünüz. Diğer aşıklara baktığınızda da Veysel tadını görürsünüz. Aşık Veysel'in görmeyen kimliği dışında, konuşulması gereken, onun edebi yönüdür. Halk edebiyatı açısından yerinin ne olduğu, görmez kimliğinden çok daha önemlidir. Bizim oynadığımız oyun bence buna hizmet eden bir şey."

Zühal Sancak'ın yardımcı yönetmenliğini, Adem Sevinç'in de müzik direktörlüğünü üstlendiği oyunda, Efsane Polat, Nurdan Veyisoğlu, Kıvanç Ali Aktan, Ümit Ağır, Muhittin Dumangöz, Meryem Büyükbaş, Havva Kartal ve Cüneyt Albayrak da rol alıyor.