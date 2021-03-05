Aşık Sefai kimdir? Aşık Sefai lakabıyla bilinen Ayhan Akyüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Aşık Sefai kimdir? Aşık Sefai lakabıyla bilinen Ayhan Akyüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:50
Aşık Sefai kimdir? Aşık Sefai lakabıyla bilinen Ayhan Akyüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk ozan, şair, türkücü olan Aşık Sefai kimdir? Aşık Sefai lakabıyla bilinen Ayhan Akyüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aşık Sefai hayatı ve biyografisi nedir?

Türk ozan, şair, türkücü olan Aşık Sefai kimdir? Aşık Sefai lakabıyla bilinen Ayhan Akyüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aşık Sefai hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AŞIK SEFAİKİMDİR?

Aşık Sefai, gerçek adıyla Ayhan Akyüz (Trabzon, Türkiye - 1956), Türk ozan, şair, türkücüdür

HAYATI

Akyüz, 1956 yılında Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköy'de doğdu.] Kul Mustafa'dan Meydanî'ye, Murat Çobanoğlu'ndan Şeref Taşlıova'ya, Sefil Selimî'ye birçok âşıktan etkilendi. Usta çırak geleneğini sürdüren Akyüz'ün öğrencileri arasında Serdar Sönmez, Mustafa Yıldızdoğan ve Osman Öztunç da bulunur.

Erciyes Üniversitesi'nin açtığı bir halk şiiri yarışmasında, 1992 yılında Erzincan'da meydana gelen bir deprem üzerine yazdığı "Damarımda gezen kansın Erzincan/Canlar cananısın cansın Erzincan" adlı destanı ile Otlukbeli Armağanı'nı kazandı.

EĞİTİM HAYATI

İlkokulu Amasya'da, ortaokulu kayseri'de, liseyi Erzurum'da okudu.[1] Burdur Eğitim Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada bir şeker şirketinde çalıştı. Daha sonra Mardin Yol Su Elektrik Müdürlüğüne bağlı bir personel olarak çalışan Akyüz bir dönem öğretmenlik yaptı. Anadolu'nun çeşitli köylerinde çerçilik yaptı.

ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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