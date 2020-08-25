Aşık olduğu kızın ablasını 3 yerinden bıçakladı Aşık olduğu kızın ablasını 3 yerinden bıçakladıAntalya'da aşık olduğu Sennur N. ile ilişkisine engel olduğunu düşündüğü ablası Şenay N.'nin güzellik salonunu basan Süleyman T. (45), tartıştığı ablayı 3 yerinden bıçakla yarayıp kaçtı.

Aşık olduğu kızın ablasını 3 yerinden bıçakladı

Antalya'da aşık olduğu Sennur N. ile ilişkisine engel olduğunu düşündüğü ablası Şenay N.'nin güzellik salonunu basan Süleyman T. (45), tartıştığı ablayı 3 yerinden bıçakla yarayıp kaçtı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum mahallesi 451 sokak üzerindeki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Süleyman T., balkondaki masada oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden olmak üzere 3 yerinden yaraladı. Ablasının yaralandığını gören ve engellemeye çalışan Sennur N.'ye de bıçak sallayan Süleyman T, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kan içinde kalan Şenay N., otomobil ile götürüldüğü özel hastanede ameliyata alındı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında dükkanda olan bir müşteri büyük korku yaşadı. Polis, kayıplara karışan Süleyman T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Süleyman T.'nin Sennur N.'ye aşık olduğu, aşkına karşılık bulamayan adamın bu duruma Şenay N.'nin engel olduğunu düşündüğü ve bu yüzden bıçakladığı ileri sürüldü.

Kızı kuafördeki saldırıya şahit olan gazeteci Mustafa Kozak, büyük korku yaşadığını ifade etti. Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızım da o esnada içerideydi. Hemen koştum. Kızım balkondan atlayıp kaçmış. Kardeşi müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş, kendisini bir odaya kapatarak kurtulmuş. Sonra giderken şüpheli, 'bu daha bitmedi' diyerek arabayla uzaklaşmış" dedi.

Kaynak: DHA