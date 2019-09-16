Fatih Bulut, fenomen olan Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı için Hüseyin Akan'la anlaşma sağladı

16.09.2019 14:44

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu Aşık Hüseyin Akan'ın yanına gitti. Adının hırsıza çıktığını söyleyen Bulut, "Hüseyin ağabeyi evinde ziyaret ettik. Olay tatlıya bağlandı" dedi. Aşık Hüseyin Akan ise Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

"ADIM HIRSIZA ÇIKTI"

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret edip, bir süre sohbet eden Fatih Bulut, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.

DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Aşık Hüseyin Akan, "Ben de yanlış anladım. Ben yeğenimi dinledim, kendinde suç olmadığını anladım. Davamı geri çekiyorum, Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

NOTER ONAYLI ANLAŞMA YAPTILAR

İnsanların kendisini suçlu gibi görmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden Fatih Bulut, şunları söyledi:

"Kimse kimsenin duygusunu almaz, yerde para bulsam şöyle kaldırır, 'Bu kimin?' derim. Bu olayda adım 'hırsız'a çıktı. Sen yüreği güzel adamsın, sen demedin ama herkes öyle dedi. Eser yarı yarıya bizlere ait ama eser Hüseyin ağabeyin. Eserin gerçek sahibi olduğunu bilsem gelmez miydim yanına, hep birlikte yaptık. Parçanın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedim. Televizyona giderken Kayseri diye çıktım ama ortaya Tarsus da çıktı. Ama bir baktım ki dünya izliyor. Allah razı olsun." Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan, Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.

Kaynak: DHA