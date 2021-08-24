Aşığıyla basılan kadının hikayesini ekran başındakiler ağzı açık izledi
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Aşığıyla basılan kadının hikayesini ekran başındakiler ağzı açık izledi

Aşığıyla basılan kadının hikayesini ekran başındakiler ağzı açık izledi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

İlk bölümüyle ekrana gelen Seda Sayan'ın programında kocasının ailesi tarafından yatak odasında basılan Gülsüm isimli kadının hikayesi damga vurdu.

Gülsüm ve Şahin çiftinin Seda Sayan'ın Star TV'de yeni başlayan programına taşınan hikayesi akıllara durgunluk verdi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Gülsüm'ü, eşinin akrabaları evinde bir erkekle bastı. Gardıroba sakladığı adamı Gülsüm'ün erkek kardeşi buldu. Gülsüm o sarılarda hamileydi. Gardıroptan çıkan Ahmet isimli babası yaşındaki adamla ilişkisi olmadığını, korktuğu için sakladığını iddia etti. Ailesi ve kocası buna inandı olayı kapattı. Ancak olaydan 4 ay sonra 4. çocuğunu doğurunca Gülsüm, gardıropta yakalanan adama kaçtı.

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri var
Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri var
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Aşığıyla basılan kadının hikayesini ekran başındakiler ağzı açık izledi - Haberler Magazin
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