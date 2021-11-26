Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
AYDIN'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı. 3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.- Aydın