Aşı randevu değiştirme! Aşı randevusu nasıl iptal edilir?

Son açıklamalara göre, 50 yaş ve üzeri kişiler ile sağlık çalışanlarına 3. doz aşı uygulaması başlanacak. Peki, Aşı randevu değiştirme! Aşı randevusu nasıl iptal edilir? Aşı randevusu alma!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Aşı randevu değiştirme! Aşı randevusu nasıl iptal edilir?

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusunun iptali için, "https://www.hastanerandevu.gov.tr" ya da "https://www.mhrs.gov.tr" adresinden kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Burada bulunan"Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir veya iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU ALMA

Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilir.

AŞI RANDEVU DEĞİŞTİRME İÇİN TIKLAYINIZ

50 YAŞ VE ÜZERİ 3. DOZ AŞI

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Bakan Koca, 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek, "3. doz aşısını yaptıracak vatandaşlarımız, ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmasına bakmaksızın, 3. doz aşılamasını yaptırabilir. Aşı olan vatandaşlarımız olumlu görüşler paylaşarak, diğer vatandaşlarımıza teşvik olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.