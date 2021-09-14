Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
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Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Sağlık

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti Karabük'te, aşı olmadığından Covid-19 virüsüne yakalanan ve 5 gündür evinde karantinada olan İnfaz hakimi Ekrem Er (47), durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te, aşı olmadığından Covid-19 virüsüne yakalanan ve 5 gündür evinde karantinada olan İnfaz hakimi Ekrem Er (47), durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük Adliyesi'nde 1 yıldır İnfaz Hakimi olarak görev yapan Ekrem Er, aşı olmadığından korona virüse yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası Hakim Er, 5. gün sonunda karantinada olduğu evinde rahatsızlaştı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, sabah saatlerinde korona virüse bağlı kalp zarı iltihabından dolayı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Ekrem Er'in ölümü, Adliye çalışanları ve kentte üzüntüye neden oldu.

Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesine getirildi.

Meslektaşları ve Adliye çalışanların gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Ekrem hakimi üniversite yıllarından tanıdığı bir arkadaşı olduğunu ifade ederek, " Özel hayatında ve meslek hayatında olsun çalışkanlığıyla titizliğiyle vicdanı ile hareket eden birisi olarak hep gözümüzün önündedir. İyi insanlar bizden önce yola çıktı" dedi.

Cenaze aracından indirilmeden burada düzenlenen törenin ardından 2 çocuk babası Hakim Ekrem Er, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesi Aksaklar köyüne gönderildi.

Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Karabük Baro Başkanı Emrah Köklü, Avukatlar ile Adliye personeli katıldı.

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti

Aşı olmayan infaz hakimi korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri
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