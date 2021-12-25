Son dakika haberi! AŞI OLMAYAN 30 YILLIK İMAM, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi! AŞI OLMAYAN 30 YILLIK İMAM, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 30 yıldır imamlık yapan İsmail Yıldırım (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 30 yıldır imamlık yapan İsmail Yıldırım (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulanan İhsaniye Camii'nde 30 yıldır imamlık yapan ve bir süre önce koronavirüse yakalanan İsmail Yıldırım, sağlık durumu kötüleşince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen, evli ve 4 çocuk babası İsmail Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.

Son dakika haberi! AŞI OLMAYAN 30 YILLIK İMAM, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Son dakika haberi! AŞI OLMAYAN 30 YILLIK İMAM, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Son dakika haberi! AŞI OLMAYAN 30 YILLIK İMAM, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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