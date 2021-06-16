Aşı olduktan sonra yapılmaması gerekenler neler?

Aşı olduktan sonra yapılmaması gerekenler merak ediliyor. Koronavirüs aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada SGK'ya kayıtlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği müjdesini duyurmasının ardından vatandaşlar MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturmaya başladı. İşte detaylar...

Her aşıda olduğu gibi COVID-19 aşılarında da elbette yan etkiler görülebilir. Ancak bu yan etkilerin geçicidirç. Uzmanlara göre COVID-19'a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha akılcı.

AŞI OLDUKTAN SONRA YAPILMAMASI GEREKENLER NELER?

Anadolu Sağlık Merkezi enfeksiyon hastalıkları uzmanıDoç. Dr. Elif Hakko'nun açıklamalarına göre;

Bazı insanlar aşı olmadan önce ağrı kesici alabiliyor. Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz.

Aşı öncesinde yapılabilecek bir şey yok ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir.

Alerjik bünyesi olanlar da COVID-19 aşısı yaptırabilirler. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var.

En sık hangi yan etkiler görülüyor?

Kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür.

Aşıdan sonra hangi durumlarda doktora başvurmalıyız?

Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.

Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı ne yapabiliriz?

Bol sıvı tüketin, özellikle de su. Asla kalın giyinmeyin. Üzerinizi sıkmayan, terletmeyen giysiler tercih edin.

Kolumuzdaki ağrı ve şişliğe karşı ne yapabiliriz?

Ağrıyan bölgeye temiz, soğuk, ıslak bir bez koyun. Ağrıyan kolunuz hareketsiz kalmasın. Kolunuzu kullanın, hatta kol egzersizleri yapın.

Aşı olduktan sonra hayat nasıl devam edecek?

Aşı olduktan sonra da aslında hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hafif yan etkiler gördüğünüzde telaşlanmayın ve dinlenin. 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra korunma başlayacaktır. Bu süreçte hiç aşı olmamış gibi düşünmekte yarar var.

AŞILARIN İÇERİKLERİNDE NE VAR?

Aşılara dair en çok merak edilen konulardan biri de içerikleri. Bu konuda pek çok komplo teorisini de duyduk. Ancak gerçekler öyle değil. Her iki aşının içeriğinde neler olduğunu merak ediyorsanız, işte yanıtı…

ÇİN AŞISI: CORONVAC - SYNOVAC

Etkisiz hale getirilmiş virüs (SARS-CoV-9)

Tüm silahları elinden alınmış, zararsız bir Coronavirus o. Sayesinde bağışıklık sistemimiz düşmanı önceden tanıyarak ona karşı antikor üretiyor.

Alüminyum hidroksit

Dile kolay, bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık geçmişi var. Synovac'ta da olan ve adjuvan (Yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü artırmakla görevli.

Sodyum klorür

Yani, tuz! Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırır.

Monosodyum ve disodyum hidrojen fosfat

O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.

Sodyum hidroksit

Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlamak onun işi.

Su

Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılır.

PFIZER - BIONTECH AŞISI

mRNA

Virüse karşı protein oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin bunu kullanmasını sağlar. Görevini bitirdikten sonra hücre tarafından yok edilir.

Yağ

mRNA'nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu korur.

Tuz

Aşının pH düzeyini ayarlar ve vücut pH değeriyle dengeler.

Şeker

Dondurulma aşamasında kullanılır. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı korur.

Su

Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için vardır.