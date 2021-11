Aşı olanlara neden koronavirüs bulaşıyor?

Dünya koronavirüs kabusu ile mücadeleye devam ediyor. Tüm tedbirlere ve aşılamalara rağmen koronavirüs hayatımızdan çıkmış değil. İnsanlar bir önce bu beladan kurtulmak için aşılarını yaptırıyorlar. 3 doz aşı yaptırılmasına rağmen koronavirüse yakalanan insanlar var. Peki aşı olanlar neden koronavirüse yakalanıyor?

İsrailli bilim insanları aşının koruyuculuğu ile ilgili bir araştırma yayınladı.

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları bin 497 tam aşılı sağlık çalışanlarına ait verileri inceledi. Hepsi Pfizer/BioNTech'in korona aşısıyla aşılandı.

Sonuçlarda bin 497 kişiden 39'unun aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalandığı görüldü. Bilim insanları, aşı olduğu halde koronaya yakalanan 39 sağlık çalışanının semptomlarının hafif olduğunu ve hiçbirisinin hastaneye kaldırmasına gerek duyulmadığını açıkladı. Vakalarda en yaygın görülen semptomların burun tıkanıklığı, kas ağrıları, tat ve koku kaybı olduğu açıklandı. Ayrıca aşı olduğu halde koronaya yakalanan sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 42 olduğu belirtildi.

AŞI OLANLARA NEDEN KORONAVİRÜS BULAŞIYOR?

Araştırmaya göre; aşı olmasına rağmen korona yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğu ortay açıktı. Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.

