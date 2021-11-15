'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, daha önce acil servise başvuran hasta sayısında ortalama 600 olan rakamın, sonbaharda özellikle çocuklarda artan rinovirüs, nezle ve grip ile 2 binlere ulaştığını söyledi. Çocuk vakalarda ciddi Covid-19 yükü görmediklerini belirten Asena, "Yetişkinlere Covid yükünün binmesiyle beraber bu durum, çocuk hastalarımıza da yansıyacaktır. Yine çocuk hastalarımızın getirdiği influenza ve gribin getireceği yükle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye aşı çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alışveriş merkezleri, parklar, kıraathaneler dahil mobil ekiplerle hem kent merkezinde hem de kırsalda aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Son açıklanan tabloda ikinci doz aşılama oranı yüzde 58,8'de kalan Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, hastanenin 5 bin personelinin aşıyla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalar yaptığını ama bunun sadece sağlık çalışanlarının kaldırabileceği yük olmadığını vurguladı.