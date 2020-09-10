BALIKESİR Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
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BALIKESİR Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı

Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı.

10.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:33

Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı. Gözaltına alınan E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşirelerden biri, E.B.K.'nin serbest kaldığını öğrendiklerini ve işe gitmeye korktuklarını söyledi.

BALIKESİR Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı

Kaynak: DHA

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