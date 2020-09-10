BALIKESİR Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı.

Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı. Gözaltına alınan E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşirelerden biri, E.B.K.'nin serbest kaldığını öğrendiklerini ve işe gitmeye korktuklarını söyledi. Kaynak: DHA