Asgari Ücret geçmiş yıllara göre tablosu! Yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
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Asgari Ücret geçmiş yıllara göre tablosu! Yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?

28.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:09
Asgari Ücret geçmiş yıllara göre tablosu! Yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?

Asgari ücret açıklandı! Buna göre 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825 lira oldu. Peki Asgari ücret geçmiş yıllarda ne kadardı? Asgari Ücret geçmiş yıllara göre tablosu var mı? Yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı. Peki geçmiş yıllara göre Asgari ücret tablosu ne kadar?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Asgari Ücret geçmiş yıllara göre tablosu! Yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET FİYATLARI

2007 yılı asgari ücret : 403,034.281 419,155.652

2008 yılı asgari ücret : 608.40 - 481.55 | 638.70 - 546.00

2009 yılı asgari ücret : 666.00 - 527.13 | 693.00 - 546.00

2010 yılı asgari ücret : 729.00 - 521.89 | 760.50 - 544.44

2011 yılı asgari ücret : 796.50 - 570.21 | 837.00 - 599.21

2012 yılı asgari ücret : 886.50 - 701.14 | 940.50 - 739.80

2013 yılı asgari ücret : 978.60 - 773.98 | 1,021.50 - 804.69

2014 yılı asgari ücret : 1,071 - 846 | 1,136 - 891

2015 yılı asgari ücret : 1.201,50 - 949,07 | 1.273,50 - 1.000,54

2016 yılı asgari ücret : 1.647,00 - 1.300,99

2017 yılı asgari ücret : 1.777,00

2018 yılı asgari ücret : 2.029,50 - 1.603,00

2019 yılı asgari ücret : 2.558,00 - 2.020,59

2020 yılı asgari ücret : 2.943,00 - 2.324,70

2021 yılı asgari ücret : Brüt 3.557 lira, Net ise 2.825 lira

İlk 6 ay ve ikinci 6 ay brüt ve net değerleri | işaretiyle ayrılmıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:22:08. #1.15#
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