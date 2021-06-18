ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak projenin, 2022 yılında eğitime başlamasının planlandığını belirtti.

Okulun, savunma sanayisine nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmasını hedeflediğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapı ile donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi sadece ara kademe teknik personel temini değil ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya'ya değil ülkemize donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır. Bu protokolün hayata geçmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ASELSAN üst yönetimimize şükranlarımızı sunarız."

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde eğitime 2022'de başlayacak 32 derslikli okulda, konferans ve kapalı spor salonu ile 2 atölye binası bulunuyor.

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
Ameliyattan çıktı, göğüslerini görünce doktordan hesap sordu! Şimdi 100 bin liralık tazminat istiyor
Ameliyattan çıktı, göğüslerini görünce doktordan hesap sordu! Şimdi 100 bin liralık tazminat istiyor
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:35:31. #1.15#

title