Aşçılık Kursiyerleri Başkan Taban'ı Misafir Etti - Haberler
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Aşçılık Kursiyerleri Başkan Taban'ı Misafir Etti

Aşçılık Kursiyerleri Başkan Taban'ı Misafir Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Halk Eğitim Merkezi Aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerler, eğitim mutfağındaki eksiklerin giderilmesini sağlayan Belediye Başkanı Alper Taban'ı misafir ederek teşekkürlerini ilettiler.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Belediye Başkanı Alper Taban, bir süre önce Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursunu ziyaret etmişti. Burada kursiyerler eğitim sınıfındaki birtakım eksiklerin giderilmesi talebinde bulunmuştu. İnegöl Belediyesi, her yıl binlerce vatandaşın eğitim aldığı merkezin mutfak bölümü için iki sanayi tipi ocak ile davlumbaz aldı. Daha iyi şartlarda eğitim almaya başlayan kursiyerler, dün akşam Belediye Başkanı Alper Taban'ı yeniden kursa davet ederek hem teşekkür etti hem de aldıkları eğitim sonucunda öğrendikleriyle ikramlarda bulundular. Eşi ile birlikte davete katılan Başkan Taban, kursiyerlere yeni araç gereçlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kalan eğitim sürecinde başarılar diledi.

Başkan Taban, Halk Eğitim Merkezi ziyareti sırasında aşçılık kursunun ardından çok amaçlı salonda gerçekleştirilen sertifika töreni ve sonrasında müzik kursunu da ziyaret etti. Burada öğrenciler ve aileler ile kursiyerlerle buluşan Başkan Taban, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bağlama eğitimi alan kursiyerler mini bir dinleti sunarken, Başkan Taban kursiyerlere eğitimlerinde başarılar diledi.

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