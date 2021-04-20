ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti
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ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti

ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan kongre sonrasında Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanlığı görevine seçilen Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Dinler," Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Savran Bey'i makamında ziyaret ettik ve kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Mezunu olduğumuz okulumuz Nevşehir Anadolu Lisesi'nden spora uzanan farklı konularda sohbeti ve sıcak karşılaması için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da ASBİD Başkanı Mehmet Dinler'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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