Mardin’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kazada hatalı şeride girerek yaklaşık 90 kilometre hızla ilerlediği tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında hazırlanan ilk rapor üzerinden "suçsuz olduğunu" öne sürerken, hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları yapılan başvuruya tepki gösterdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen Akgül ile Güneş ailelerini yasa boğan trafik kazasıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Kazada aynı araçta bulunan Leyla Güneş, 8 yaşındaki kızı Rona Şevin Akgül ve 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık hayatını kaybetmişti.

SANIK İLK RAPOR ÜZERİNDEN İTİRAZ ETTİ

Kazayla ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü H.K.’nin avukatları tarafından, dosyada yer alan ilk rapor üzerinden suçsuz olduğu yönünde başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Söz konusu başvuruda, kazanın meydana gelişine ilişkin değerlendirmelere ve kusur durumuna itiraz edildiği, sürücü H.K.’nin avukatlarının ise ilk rapordaki tespitleri gerekçe göstererek müvekkillerinin kazada kusuru bulunmadığını savunduğu belirtildi.

Ancak kazanın kesin kusur durumunun ve sorumlulukların, yargılama sürecinde alınacak bilirkişi raporları, teknik incelemeler, kamera görüntüleri, araçlardaki incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

AİLELERDEN BAŞVURUYA TEPKİ

Kazanın ardından üç yakınını kaybeden Akgül ve Güneş aileleri ise sanık tarafının yaptığı başvuruya tepki gösterdi.

Aileler, kazada yakınlarının hayatını kaybettiğini belirterek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluluğu bulunanların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Aile tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle kazanın meydana geldiği sırada araçların hız durumu ve şerit ihlali iddialarının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIK HIZ İHLALİ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Ailenin Avukatı Eyüp Güneş yaptığı açıklamada; “Tali kavşak yaklaşımında azami hız sınırının 70 km/s olduğu bir noktada, takograf kayıtlarına göre kaza anında dahi 90 km/s hızla seyreden bir TIR sürücüsü, öncelikle açık bir hız ihlali gerçekleştirmiştir. Sürücü, dönüş için yavaşlayan öndeki araçla arasındaki emniyet mesafesini koruyup hızını düşürmek yerine, kavşak girişindeki sollama yasağını hiçe sayarak tehlikeli bir sollama manevrasına girişmiştir. Hız kuralı ihlali, emniyet mesafesi yetersizliği ve yasak bölgede sollama gibi üst üste gelen ağır kural tanımazlıklar, yan yoldan çıkan araçla kaçınılmaz ve şiddetli bir çarpışmaya yol açarak trafikte tam bir sorumsuzluk örneği sergilemiştir. Bu vahim tablo yetmezmiş gibi, tüm somut delillere ve açık kural ihlallerine rağmen TIR sürücüsünü "hatasız ve kusursuz" gösteren bir rapor hazırlamak, açıkça gerçeği çarpıtmak ve yaşanan bu ihmalkarlığa adeta suç ortaklığı etmektir. Bu anlamda aile raporu düzenleyen polisler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştur” dedi.

Haber: Cemal Çetin

Kaynak: Haber Platformu