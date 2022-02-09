ASAT Antalya su kesintisi: 9 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
9 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : GÜZÖREN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 08-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : KENEKÖY
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR
Kesintinin Yeri : OYMAPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : YANKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : YANK
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : ASLANBUCAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : Gömbe İsale Hattı
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:38 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Andifli-kasaba-kemer-dirgenler-uğrar-çatalolu-gökçeyazı-gökçeören-çukurba-pınarbaşı-ağullu-belenli-bayındır-sarılar-boğazcık-s kılıçlı-bezirgan-ikizce-sarıbelen-hacıoğlan-akörü-sinneli-yeniköy-çerler-
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 09-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:24 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 09-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : YAVRUDOĞAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : HACIVELİLER MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:03 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIVELİLER MAH SARICASU
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GÜZELYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : korubası mah sabık yolu uzeri
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:02 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : korubası mah sabık yolu uzeri
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:54 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Küçüklü Mahallesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Mahallesi Tamamı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. ÇOBAN ET RESTAURANT KARŞISI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. FUĞLA CAD. OTELLER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH. KARACA SİTESİ VE SAHO BAZAAR CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:12 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAYYAZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:36 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 09-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :