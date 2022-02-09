ASAT Antalya su kesintisi: 9 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Şubat Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

9 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : GÜZÖREN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 08-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : KENEKÖY

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR

Kesintinin Yeri : OYMAPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:46 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : YANKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : YANK

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : ASLANBUCAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:34 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : Gömbe İsale Hattı

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:38 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Andifli-kasaba-kemer-dirgenler-uğrar-çatalolu-gökçeyazı-gökçeören-çukurba-pınarbaşı-ağullu-belenli-bayındır-sarılar-boğazcık-s kılıçlı-bezirgan-ikizce-sarıbelen-hacıoğlan-akörü-sinneli-yeniköy-çerler-

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 09-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:24 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:19 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 09-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : YAVRUDOĞAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:22 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : HACIVELİLER MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:03 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HACIVELİLER MAH SARICASU

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GÜZELYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:41 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : korubası mah sabık yolu uzeri

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:02 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : korubası mah sabık yolu uzeri

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CUMHURIYET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:54 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Küçüklü Mahallesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Mahallesi Tamamı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. ÇOBAN ET RESTAURANT KARŞISI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. FUĞLA CAD. OTELLER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH. KARACA SİTESİ VE SAHO BAZAAR CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:12 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAYYAZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:36 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 09-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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