ASAT Antalya su kesintisi: 8 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi! - Haberler
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ASAT Antalya su kesintisi: 8 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

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ASAT Antalya su kesintisi: 8 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:17 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKDENİZ CADDESİ CİVARI VE LİSE CADDESİ

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : GÖKSEKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:54 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TRT KOZAĞACI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : TRT KOZAĞACI

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:22 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : GÜZÖREN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 08-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : KENEKÖY

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ÇAMLITEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YESILBAHCE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GOKDERE KOYU

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 08-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.

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