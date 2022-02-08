ASAT Antalya su kesintisi: 8 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 8 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 8 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
8 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:17 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : YENİ MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:06 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKDENİZ CADDESİ CİVARI VE LİSE CADDESİ
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : TEKİROVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : GÖKSEKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:54 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TRT KOZAĞACI
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:51 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : TRT KOZAĞACI
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÖRENŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:22 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : GÜZÖREN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 08-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : KENEKÖY
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÇAMLITEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YESILBAHCE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:35 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : YURTPINAR BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GOKDERE KOYU
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:39 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:09 08-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.