ASAT Antalya su kesintisi: 26 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 26 Şubat Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 26 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 26 Şubat Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 26 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
26 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA
Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : SABURLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:12 26-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 26-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : KADIPAŞA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:40 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ŞEKERHANE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : EMEK MAHALLESİ-SANAYİ-YAYLA -SALKIMEVLER
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CANKAYA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:50 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : f.çakmak
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELOLUK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:17 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:08 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:24 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : KAYABAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:47 26-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BURÇAKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:49 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇALKAYA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 26-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :