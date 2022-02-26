ASAT Antalya su kesintisi: 26 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 26 Şubat Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 26 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA

Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : SABURLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:12 26-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:19 26-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:07 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AHATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : KADIPAŞA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:40 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ŞEKERHANE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : EMEK MAHALLESİ-SANAYİ-YAYLA -SALKIMEVLER

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CANKAYA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:50 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : f.çakmak

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELOLUK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:17 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:08 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:24 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : KAYABAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:47 26-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BURÇAKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:49 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇALKAYA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:14 26-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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