ASAT Antalya su kesintisi: 11 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 11 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 11 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FETTAHLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : CUMALI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:22 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMALI MEZARLIĞI KONURLAR YAPI MALZEMENİN CİVARI

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - KONURLAR YAPI MALZEME CİVARI

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : CUMAYERİ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR

Kesintinin Yeri : IĞRIŞLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:52 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜLCÜLER MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAHALLESİ- KISMİ KESİNTİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÖKEZ MAH

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : AŞAĞIOBA MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIOABA KARGICAK MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : HASDÜMEN MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HASDÜMEN HATİPLER MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : KAS

Kesintinin Yeri : Andifli-kasaba-kemer-dirgenler-uğrar-çatalolu-gökçeyazı-gökçeören-çukurba-pınarbaşı-ağullu-belenli-bayındır-sarılar-boğazcık-s kılıçlı-bezirgan-ikizce-sarıbelen-hacıoğlan-akörü-sinneli-yeniköy-çerler-

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :22:30 11-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : pazarcı -yeni -istiklal- beyobası- korubasi-gazi-cumhuriyet

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YESILOVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELOLUK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 11-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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