ASAT Antalya su kesintisi: 11 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 11 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 11 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 11 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
11 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:25 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FETTAHLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : CUMALI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:22 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : CUMALI MEZARLIĞI KONURLAR YAPI MALZEMENİN CİVARI
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - KONURLAR YAPI MALZEME CİVARI
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:30 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : CUMAYERİ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:57 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-OYMAPINAR
Kesintinin Yeri : IĞRIŞLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:51 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:52 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜLCÜLER MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAHALLESİ- KISMİ KESİNTİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÖKEZ MAH
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : AŞAĞIOBA MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AŞAĞIOABA KARGICAK MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:13 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : HASDÜMEN MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HASDÜMEN HATİPLER MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : KAS
Kesintinin Yeri : Andifli-kasaba-kemer-dirgenler-uğrar-çatalolu-gökçeyazı-gökçeören-çukurba-pınarbaşı-ağullu-belenli-bayındır-sarılar-boğazcık-s kılıçlı-bezirgan-ikizce-sarıbelen-hacıoğlan-akörü-sinneli-yeniköy-çerler-
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :22:30 11-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : pazarcı -yeni -istiklal- beyobası- korubasi-gazi-cumhuriyet
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YESILOVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELOLUK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLBAYIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:15 11-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :